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Газета.RuФанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча
Фанаты московского "Спартака" покинули стадион на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова". Акцию также поддержали болельщики красно-белых, которые находились не только на фанатском секторе, но и на центральных трибунах.
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