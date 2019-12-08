Фанаты московского "Спартака" покинули стадион на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова". Акцию также поддержали болельщики красно-белых, которые находились не только на фанатском секторе, но и на центральных трибунах.

Фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча

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