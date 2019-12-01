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Футбол Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.

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Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

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