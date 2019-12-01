РПЛ

ProstoProSportProstoProSportБолельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Фанаты «Спартака» продолжают оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. На гостевом секторе появились баннеры, посвященные форварду.
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Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками

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Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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