РПЛ
ProstoProSportБолельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Фанаты «Спартака» продолжают оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. На гостевом секторе появились баннеры, посвященные форварду.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
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Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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Ранее Плющенко опубликовал фото с Рудковской после слухов о расставании.
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Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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