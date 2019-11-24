Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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