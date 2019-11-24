РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).
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