РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Медведев: оскорблявшие Дзюбу фанаты не имеют права посещать стадионы

РИА Новостивчера в 14:14

РПЛ отреагировала на скандирование фанатами «Спартака» оскорблений в адрес Дзюбы на матче с «Уралом»

Sport24.ruвчера в 09:39

Фанаты «Спартака» против Дзюбы: это война?

Спорт-Экспрессвчера в 15:25

РПЛ сделала заявление по поводу кричалок болельщиков «Спартака». Фанаты оскорбляли Дзюбу

Sportbox.RUвчера в 09:43

Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»

Sports.ruвчера в 13:10

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Чемпионатвчера в 11:21

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ruвчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика

Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Фигурное катание

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
ТАСС Спорт 23 ноября в 07:53
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Наука

В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови

В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Ugpressa.ru вчера в 23:37
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
REGNUM 00:56
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости вчера в 03:50
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Российская газета 01:44
Происшествия

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Вести.Ru вчера в 12:21
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Происшествия

В Приамурье пять человек погибли в ДТП

"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Российская газета 01:16
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Наука

Фронтир нейронаук. Сотни мини-брэйнов помогут понять аутизм

Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.
Индикатор 23 ноября в 04:06
Футбол

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Спорт-Экспресс вчера в 15:48
Общество

Эксперт рассказал, как навсегда избавиться от жира на животе

Чтобы навсегда избавиться от жира на животе, сертифицированный личный тренер в Американском совете по физическим упражнениям (ACE) Крис Гальярди призывает первым делом сократить количество калорий.
Российская газета вчера в 23:49
Теннис

Сборная Испании в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Испании по теннису в шестой раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса, в решающем матче Финала турнира, который прошел в Мадриде, обыграв со счетом 2-0 канадцев.
РИА Новости вчера в 15:28
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° вчера в 11:52
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

REGNUM 01:23
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Гаджеты

Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов

Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.
Astera 23 ноября в 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное