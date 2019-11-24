На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).

Технологии Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Экономика МТС продаст свой бизнес на Украине Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.

Игры Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.