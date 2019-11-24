РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Кечинов: Дзюбу нужно уважать всем, включая спартаковских фанатов

Metaratingsвчера в 07:51

Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

РИА Новости25 ноября в 03:23

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Матч ТВ25 ноября в 02:38

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Sportbox.RU25 ноября в 02:38

Развод «Спартака» и Дзюбы. Как это было

Спорт-Экспресс25 ноября в 09:50

Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»

Sports.ru24 ноября в 13:10

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Чемпионат24 ноября в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 01:38
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Политика

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане

Pravda.Ru вчера в 23:35
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Общество

Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития

Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП.
РБК 02:12
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости вчера в 23:04
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру".
Москва 24 вчера в 15:30
Армия и оружие

Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Lenta.ru 01:50
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Культура

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем.
Политика Сегодня 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное