РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»

Sports.ru24 ноября в 13:10

Развод «Спартака» и Дзюбы. Как это было

Спорт-Экспресс25 ноября в 09:50

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Матч ТВ25 ноября в 02:38

Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

РИА Новости25 ноября в 03:23

Кечинов: Дзюбу нужно уважать всем, включая спартаковских фанатов

Metaratingsвчера в 07:51

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Чемпионат24 ноября в 11:21

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ru24 ноября в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
Экономика

Москва лидирует по росту цен на элитное жилье

За год элитная недвижимость в российской столице подорожала на 11,1%, говорится в сообщении Knight Frank.
Вести.Ru 08:25
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Российская газета вчера в 12:27
Авто

Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией

Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
ИнфоСМИ 13:22
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Вести.Ru 13:15
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
RT на русском 13:30
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета 07:21
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели 07:15
Гаджеты

«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 06:14
Общество

У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США

Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Lenta.ru 09:11
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк 09:33
Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Дни24 08:36
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Транспорт

Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

По действующим правилам въезд на МКАД для грузового транспорта массой более 12 т ограничен с 6.00 до 22.00.
Ведомости 05:44
Общество

Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол

"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.
РИА Новости 13:24
Армия и оружие

Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
ТАСС 25 ноября в 09:12
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

RT на русском 04:52
Кино

На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма

На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Дни24 06:06
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Газета.Ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное