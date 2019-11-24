РПЛ
Московский КомсомолецФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Чемпионат России, 24 ноября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
|59′
|63′
Наиль Умяров
Гус Тил
|66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
|68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|77′
|85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
|86′
Урал
Расстановка 4‑4‑2
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
57
Фидлер
20
Панюков
11
Ильин
88
Погребняк
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
6
Дантас
10
Бакаев
9
Мирзов
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).
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Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»
Sports.ru24 ноября в 13:10
Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»
Sportbox.RUвчера в 02:38
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