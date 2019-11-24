На матче чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричали в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюба. На прошлой неделе футболиста подвергли обструкции на матче сборных Сан-Марино и России (0:5).

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Авто Lada Vesta с вариатором поступила в продажу «АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.