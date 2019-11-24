Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
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