Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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Политика В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".

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Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.