РПЛ

Газета.RuГазета.RuФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Болельщики московского "Спартака" оскорбляли капитана сборной России и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает "Спорт-Экспресс". Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (0:0).
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