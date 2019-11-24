Болельщики московского "Спартака" оскорбляли капитана сборной России и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает "Спорт-Экспресс". Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (0:0).

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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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