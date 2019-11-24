На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.

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Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Происшествия В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Футбол Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко.

Армия и оружие Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

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Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

Хоккей ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.