РПЛ
Вести.RuБолельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
|58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
|59′
|63′
Наиль Умяров
Гус Тил
|66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
|68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|77′
|85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
|86′
Урал
Расстановка 4‑4‑2
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
57
Фидлер
20
Панюков
11
Ильин
88
Погребняк
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
6
Дантас
10
Бакаев
9
Мирзов
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Происшествия
В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб один человек
В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
Футбол
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Общество
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак
Футбол
«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»
«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Хоккей
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.