РПЛ

Вести.RuВести.RuБолельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.
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