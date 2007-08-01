Болельщики московского «Спартака», прибывшие в Санкт-Петербург, чтобы поддержать команду в матче с «Зенитом», освистали форварда «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбу во время объявления стартовых составов.

Фанаты «Спартака» освистали Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

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