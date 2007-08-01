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Нева СпортНева СпортФанаты «Спартака» освистали Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Болельщики московского «Спартака», прибывшие в Санкт-Петербург, чтобы поддержать команду в матче с «Зенитом», освистали форварда «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбу во время объявления стартовых составов.
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Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

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