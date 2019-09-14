Фанатская трибуна болельщиков московского "Спартака" освистала команду после поражения со счетом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом". Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Фанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

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