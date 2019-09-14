РПЛ

Газета.RuГазета.RuФанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Фанатская трибуна болельщиков московского "Спартака" освистала команду после поражения со счетом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом". Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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