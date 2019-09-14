Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Фанатская трибуна болельщиков московского "Спартака" освистала команду после поражения со счетом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом". Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

«Мы играли как...» Реакция игроков «Спартака» на поражение от «Урала»

Спорт-Экспресс17:10

Кононов: «Я могу ответить болельщикам „Спартака“ только победами»

Sport24.ru11:56

Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами

Чемпионат12:05

Руководство «Спартака» продолжает доверять Кононову

Sport.ru15:00

«СЭ»: «Спартак» не будет увольнять Кононова. Он продолжит работать как минимум до игры с «Уфой»

Sports.ru13:49

«Спартак» освистали после матча, болельщики ждут отставки Кононова. Он говорит, что ответит победами

Матч ТВ13:12

Олег Кононов: Могу ответить болельщикам только победами

Советский спорт12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Общество

Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли

Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
Право.ру вчера в 07:47
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Футбол

«Потушили»: «Ротор» в Волгограде обыграл «Факел» со счетом 2:0

На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
Волгоградская правда 12:04
Происшествия

Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

Интерфакс 08:45
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес

В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
BFM.ru 11:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

РИА Новости 08:17
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Авто

Mini Cooper SE Countryman All4 дебютировал во Франкфурте

На международном автосалоне компания Mini представила свой гибридный ситикар Cooper SE Countryman, оснащенный системой полного привода.
32CARS.ru 15:38
Интернет

Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер

Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Astera вчера в 14:56
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Армия и оружие

В Великобритании разработают крылатую ракету для защиты других ракет

Ракета позволит другим снарядам преодолевать систему ПВО противника и поразить цель.
RuNews24.ru 03:48
Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM вчера в 04:44
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Космос

В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар

ТАСС 11 сентября в 13:00
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев намерен потребовать у Москвы компенсацию в размере 11-14 млрд долларов, если «Газпром» будет продолжать настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
Московский Комсомолец 12 сентября в 03:05
Авто

Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron

В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Фигурное катание

Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии

Газета.Ru 15:47
Политика

Сноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

Коммерсантъ 12 сентября в 01:05
Шоу-бизнес

Мать и супруг Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

СМИ пишут, что в одну из столичных клиник некоторое время назад приехали мать и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Свободная Пресса 15:19
Политика

Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное