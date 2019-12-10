РПЛ
РБКФанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков
Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.
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Ультрас «Спартака» поблагодарили фанатов «Зенита» за поддержку бойкота матчей РПЛ
Форпост Северо-Запад10:59
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