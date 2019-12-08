На секторе болельщиков «Спартака» произошла драка во время матча с «Ростовом».

Фанаты «Спартака» подрались между собой во время матча с «Ростовом»

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