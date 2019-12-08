Закрывать сей перфоманс было суждено как раз болельщикам "Спартака" на матче с "Ростовом" - и те, и другие выразили намерение покинуть трибуны после 30-й минуты.

Фанаты «Спартака» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

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