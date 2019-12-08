В пятницу фанаты «Спартака» призвали болельщиков других клубов бойкотировать все матчи 19-го тура РПЛ. Объединение «Фратрия» пожаловалось на агрессию со стороны сотрудников ОМОНа во время игр команды в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Футбол Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре» «Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.

Общество Во ФСИН прокомментировали акцию сотрудников «Бездомный полк» Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.

Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политика В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).

Политика Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.

Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Политика МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Политика На Украине подготавливается марш на Крым Активисты "Меджлиса" выступили с инициативой подготовить международную акцию с участием ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, куда уже направлены соответствующие приглашения, организовать шествие с территории Украины в Крым.

Экономика Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.

Экономика Выплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года По информации пресс-службы ПФР. пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6 %. Как отмечают в ведомстве, ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.