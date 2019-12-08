Фанаты «Спартака» ожидаемо покинули трибуны на 30-й минуте матча девятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

Фанаты «Спартака» покинули трибуны в матче с «Ростовом»

Политика В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Спорт Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Общество Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .

Общество В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.

Авто АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.