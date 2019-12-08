РПЛ
Евро-футбол.руФанаты «Спартака» покинули трибуны в матче с «Ростовом»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Фанаты «Спартака» ожидаемо покинули трибуны на 30-й минуте матча девятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова».
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