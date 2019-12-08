Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» и ФК «Ростов» решили присоединиться к протестной акции на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает «РИА Новости». Фанаты покинули трибуны на 30-й минуте первого тайма.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны во время матча

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