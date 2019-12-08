РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов". Ранее фанаты московского "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время гостевых матчей РПЛ с "Уралом" и "Зенитом". Аналогичная ситуация была и на выездном матче сборной России в Сан-Марино.
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