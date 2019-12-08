РПЛ
РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов". Ранее фанаты московского "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время гостевых матчей РПЛ с "Уралом" и "Зенитом". Аналогичная ситуация была и на выездном матче сборной России в Сан-Марино.
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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Милонов рассказал об опасности Бузовой
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Спартак — Ростов 0:1 (2-й тайм)
Фанаты московского "Спартака" покинули стадион на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
Политика
Порошенко закидали яйцами на уличной акции в Киеве
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Расследование пожара в одесском колледже взял под контроль премьер Украины
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Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
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Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
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Загитова получила травму в финале Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
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Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
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Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
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Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Космос
Далекие планеты, в небе которых светит несколько «солнц»
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
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Экономика
Выплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года
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