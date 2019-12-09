РПЛ
MetaratingsФанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному
Болельщики московского «Спартака» не смогли оставить без внимания слова Эдгарда Запашного о фанатах и ОМОНе. Во время матча 19-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» на трибуне «красно-белых» появился баннер, который был адресован известному дрессировщику.
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Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Машины с правым расположением руля, которые всегда были прерогативой Дальнего Востока (по крайней мере, в России), теряют популярность.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Экономика
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Происшествия
Источник: две ракеты упали у аэропорта Багдада
В близости от международного аэропорта Багдада упали две ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.
Футбол
«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей
"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Общество
Гороскоп на 6 декабря: Скорпионы, речь идет о вашем будущем
Сегодня у вас есть шанс добиться большего в профессиональной сфере, а также в выступлениях на публике.
Футбол
«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ
Экономика
Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД
Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 10%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 10 месяцев 2019 года составил 1065 единиц.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Фигурное катание
Евгений Плющенко прыжком на льду пробил трубу с водой
Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко совершил неудачный прыжок на льду, в результате которого пробил трубу с водой, торчавшую изо льда.
Политика
Порошенко в центре Киева закидали яйцами
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Политика
Избран глава Оймяконского улуса
8 декабря состоялись досрочные выборы главы МР «Оймяконский улус (район)».
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Экономика
Украина увеличила импорт российского картофеля
«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Политика
Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
Гаджеты
Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9
Происшествия
Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье
Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.