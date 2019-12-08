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РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Lenta.ru11:57

Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом»: баннеры с наручниками, футболки c Валерой Амиго, шутки над Запашным. А потом все ушли

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Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

Спорт-Экспресс11:18
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ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности

Общественная палата РФ предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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Проезд на МЦД с 9 декабря станет платным

Плата за проезд начнёт взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря.
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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru 14:27
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В соцсетях запустили акцию в поддержку Зеленского перед саммитом

Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).
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В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане

Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
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Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400

Экипировка заполярных дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами C-400 "Триумф" позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, заявил командующий Александр Моисеев.
Газета.Ru 17:21
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
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В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом

В Тамбовской области погиб заместитель главы администрации региона Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК Елена Кярсна.
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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 ноября сообщает издание «Взгляд».
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Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
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Стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии

Самого грека признали лучшим европейским режиссером, а актриса Оливия Колман, сыгравшая одну из главных ролей, получила приз лучшей европейской актрисы.
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МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
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Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье

Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
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Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания

Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
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Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
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Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
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Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
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Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ

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Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
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Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
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Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

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