Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".

Экономика Выплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года По информации пресс-службы ПФР. пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6 %. Как отмечают в ведомстве, ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.

Политика Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание при выборе качественных консервов на российских прилавках, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Спорт МОК назвал условие для защиты российских спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подлинную базу данных Московской лаборатории для защиты невиновных спортсменов.