РПЛ
РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
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Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу
Как пишет газета, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в альтернативный, неподконтрольный Киеву центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику.
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Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
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Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
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СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса.
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Технологии
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций, сообщили в пресс-службе СФУ.
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Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»
«Ливерпуль» находится в невероятной форме, выиграв 15 игр из 16.
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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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