РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом»: баннеры с наручниками, футболки c Валерой Амиго, шутки над Запашным. А потом все ушли

Sports.ru13:19

Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Lenta.ru11:57

«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

Бомбардир.ру11:16

Фанаты «Спартака» придумали креативный баннер против Запашного (ФОТО)

Sport.ru11:30

Фанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному

Metaratings11:21

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

Спорт-Экспресс11:18

Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

РИА Новости11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Политика

Соратник Ельцина рассказал о просьбе Крыма в 1991 году

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Lenta.ru 14:53
Политика

В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.
Росбалт вчера в 13:18
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Футбол

Карпин — об акции фанатов: «Значит, у нас в футболе что-то не так»

Что же касается отношения — раз это происходит на всех стадионах, значит, что-то у нас в футболе не так.
Спорт-Экспресс 14:11
Происшествия

Траур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине

Российская газета вчера в 18:32
Футбол

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 07:59
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:33
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета 06 декабря в 06:18
Футбол

«Сочи» назначил Федотова главным тренером

Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Нева Спорт 12:18
Политика

Глава МИД Украины назвал «красные линии» для «нормандского саммита»

Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины, — написал он в Twitter.
News.ru 14:39
Здоровье

Доктор Мясников назвал вредный для детей продукт

Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.
ToDay News Ufa вчера в 10:19
Здоровье

В онкоцентре Блохина умерли две несовершеннолетние пациентки

News.ru вчера в 13:06
Гаджеты

Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры

Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Актуальные Новости 10:09
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС 13:19
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости 13:33
Культура

Песня Лютика, премьера Pół Wieku Poezji Później и Цири на стене: новости о «Ведьмаке»

Песню Toss a Coin to Your Witcher, «Брось монетку своему ведьмаку», в сериале будет петь Лютик в первом эпизоде.
Игромания.ру вчера в 14:08
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 06 декабря в 00:38
Общество

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 13:24
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Умер американский рэпер Juice Wrld

В Чикаго умер рэпер Джаред Хиггинс, известный по псевдониму Juice Wrld. Второго декабря музыканту исполнился 21 год.
Телеканал 360° 12:39
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

Армия Сирии атаковала террористов в северной части провинции Хама

Народные новости 06:32
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Политика

Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

РИА Новости 11:58
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru 12:54
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Российская газета 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное