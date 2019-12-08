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РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Происшествия
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Фигурное катание
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Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
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