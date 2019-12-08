РПЛ
РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»
Бомбардир.рувчера в 11:16
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