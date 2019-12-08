РПЛ
РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Политика
«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом
По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
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В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
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Политика
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
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«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Авто
Lynk & Co представил новый купе-кроссовер Lynk & Co 05
В целом новинка выполнена в фирменном стиле марки, но радиаторная решетка Lynk&Co 05 немного отличается от других моделей компании.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Исследователь и психотерапевт, специализирующийся на интегративной онкологии, один из авторов New York Times Келли Тернер рассказала, что внезапной ремиссии у тяжелых пациентов, страдающих от онкологии, предшествовало в том числе радикальное изменение диеты, передает Health.news.По словам Келли Тернер, у нее неоднократно были беседы с людьми, уверенными, что им осталось жить всего несколько дней.
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Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Авто
Suzuki предложит российским клиентам новый компактный кроссовер
В настоящее время модельная линейка Suzuki в России представлена кроссами Vitara и SX4 и рамным внедорожником Jimny.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Кино
Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»
Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Общество
Названы самые популярные породы кошек у россиян
Транспорт
Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД
Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Происшествия
Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности
Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
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Наталья Фриске: Шепелев основательно «готовился к смерти» Жанны
Собеседница утверждает, что телеведущий "заранее готовился" к смерти жены и опустошил все ее счета, имея доверенность на распоряжение деньгами.
Происшествия
В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в одной из квартир города Можга тел 51-летней женщины и её 13-летнего сына, который страдал тяжёлой формой ДЦП.
Происшествия
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения
Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».