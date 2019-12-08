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РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом»: баннеры с наручниками, футболки c Валерой Амиго, шутки над Запашным. А потом все ушли

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Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

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Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

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РИА Новости вчера в 12:12
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Газета.Ru вчера в 05:41
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Исследователь и психотерапевт, специализирующийся на интегративной онкологии, один из авторов New York Times Келли Тернер рассказала, что внезапной ремиссии у тяжелых пациентов, страдающих от онкологии, предшествовало в том числе радикальное изменение диеты, передает Health.news.По словам Келли Тернер, у нее неоднократно были беседы с людьми, уверенными, что им осталось жить всего несколько дней.
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