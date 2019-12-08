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MetaratingsMetaratingsФанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному

Болельщики московского «Спартака» не смогли оставить без внимания слова Эдгарда Запашного о фанатах и ОМОНе. Во время матча 19-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» на трибуне «красно-белых» появился баннер, который был адресован известному дрессировщику.
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