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РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

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Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом»: баннеры с наручниками, футболки c Валерой Амиго, шутки над Запашным. А потом все ушли

Sports.ruвчера в 13:19

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Фанаты «Спартака» придумали креативный баннер против Запашного (ФОТО)

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Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

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Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

Спорт-Экспрессвчера в 11:18
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Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
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Газета.Ru 22:13
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

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РБК 19:52
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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
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Российский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в румынском городе Клуже после неудачного падения пробил трубу, которая нужна для заливки катка.
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Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
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Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
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Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.
Свободная Пресса 07 декабря в 07:20
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

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Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
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Сын Анастасии Стоцкой вспылил из-за сравнения с Мартином Киркоровым

Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын Александр вспылил из-за его сравнения с Мартином Киркоровым.
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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

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Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец 19:22
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Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
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Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
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«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

РИА Новости 19:36
Происшествия

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Российская газета 20:26
Политика

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Дождь 14:03
Происшествия

Самолёт ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолёт ВВС Чили, на борту которого находятся 38 человек пропал с радаров по пути в Антарктиду.
RT на русском 21:55
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
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Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины

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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
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