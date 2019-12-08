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РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
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Фанаты «Спартака» и «Ростова» тоже ушли со стадиона. А до этого зажгли как в последний раз
Sport24.ru08 декабря в 14:45
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Политика
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На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
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Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
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Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
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Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.
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Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Политика
«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну
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В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Происшествия
СК возбудил дело после убийства девушки в ТиНАО
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в ТиНАО.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО о танце с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.
Футбол
С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Петербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Роскачество определило лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
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Чиновницу из Ленобласти могут уволить за нецензурное слово
Ранее начальница отдела по молодежной политике Сосновоборского округа Александра Позднякова, выступая перед волонтерами, использовала нецензурную лексику.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Здоровье
40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья
40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Технологии
В России запустили единую регистрацию от Apple
По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Армия и оружие
Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду
Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
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Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.