РПЛ
РИА НовостиФанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному. В рамках 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимает "Ростов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»
Бомбардир.рувчера в 11:16
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом
Исполком WADA разрешил "чистым" отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Происшествия
На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
Футбол
Слуцкий нашел видео, которое отображает его работу в «Витессе»
Российский тренер Леонид Слуцкий с юмором оценил свою работу на посту главного тренера голландского «Витесса».
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Здоровье
В Приамурье юным пациентам с сахарным диабетом ставят инсулиновые помпы
В Амурской областной детской клинической больнице юным пациентам, страдающим сахарным диабетом, устанавливают инсулиновые помпы.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора StarHit
Журналист Андрей Малахов покидает должность главного редактора журнала StarHit, отмечается в его заявлении на сайте издания.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Футбол
Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномалиях по всей России
Не ожидается аномалий только на юге Европейской части и в некоторых районах Дальнего Востока.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Футбол
Доменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»
В последних трех играх показалось, что он начал обретать себя в «Спартаке» в связке с Умяровым.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Ласицкене о решении WADA: не планирую менять гражданство России
Кино
Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Происшествия
Три аварии с участием шести машин произошли на МКАД
Общество
Петербург попал в рейтинг пьющих регионов России
Петербург занял 14-е место в рейтинге трезвости российских субъектов, подготовленном организацией "Трезвая Россия".
Общество
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Технологии
Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти
В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.