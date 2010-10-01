Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка

К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу. Москвичи сыграют с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Фанаты устроили пиротехническое представление на маршруте следования автобуса команды.
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