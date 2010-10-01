Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу. Москвичи сыграют с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Фанаты устроили пиротехническое представление на маршруте следования автобуса команды.
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в октябре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теплый октябрь с температурой выше климатической нормы может ожидаться в Архангельской области, Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
iReactor вчера в 22:35
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости 09:19
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Политика
Небензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ
"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной".
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Футбол
«Зенит» вышел вперед в матче с «Енисеем»
«Зенит» вышел вперед в матче 1/16 финала Кубка России против «Енисея». На 64-й минуте гол забил Роберт Мак.
Спорт-Экспресс 09:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Армия и оружие
Во время обстрела ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР
В результате обстрела населённого пункта Донецкий погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
REGNUM 09:41
Авто
Volvo анонсировала первый электрический кроссовер Volvo XC40
Представители компании Volvo заявили, что новый электрический XC40 станет самым безопасным автомобилем в модельном ряду бренда.
Тарантас Ньюс 04:31
Армия и оружие
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
Сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки и назвал самый надежный.
Lenta.ru 07:48
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:40
Политика
Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга
ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
Инфорос 05:06
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко
Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.
Реальное время 05:08