Футбол

Новый ВекНовый ВекПолиция Набережных Челнов ввела спецрежим для фанатов «Спартака»

В Набережных Челнах, где сегодня вечером пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» введен специальный режим. Передвигаться по городу можно только с паспортом, о чем болельщикам москвичей сообщают при прибытии в город.
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