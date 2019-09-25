Футбол
Новый ВекПолиция Набережных Челнов ввела спецрежим для фанатов «Спартака»
В Набережных Челнах, где сегодня вечером пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» введен специальный режим. Передвигаться по городу можно только с паспортом, о чем болельщикам москвичей сообщают при прибытии в город.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика
Путин и Мадуро начали встречу в Кремле
RT на русском 04:40
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Общество
Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов
Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
ТАСС 03:44
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Космос
Уфологи сообщили о находке во льдах Антарктиды базы инопланетян
В Антарктиде случайно обнаружена огромная база инопланетян, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Общество
Как выглядят гендерно-нейтральные куклы Барби
На полки магазинов куклы поступят в двух вариантах образов — мужском и женском, — чтобы дети могли самостоятельно комбинировать элементы по своему усмотрению.
РБК 10:31
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости 07:46
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Тепловоз проехал в тестовом режиме со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная по железнодорожной части Крымского моста, передаёт ТАСС.
Парламентская газета вчера в 09:36
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Политика
Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.
Телеканал 360° 01:29