Футбол
Советский спортВиктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить
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Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали нежные чувства на людях
Воля решил не отставать от жены и тоже выложил фото на своей странице в социальной сети.
Дни.ру 04:32
Политика
Кремль считает необходимым жёстко отреагировать на отказ США в визах
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США не выдали визы десяти членам российской делегации — участникам Генассамблеи ООН, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, из-за чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Авто
Mazda представит свой первый электромобиль на Токийском автосалоне
Японская компания Mazda представит на автосалоне в Токио 23 октября свой первый серийный электромобиль.
Автоновости дня 03:34
Футбол
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом»
«Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
Спорт-Экспресс 03:56
Происшествия
Педофил похитил 5-летнюю девочку из детсада и изнасиловал в Марий Эл
В Республике Марий Эл педофил, который похитил ребенка из детского сада, предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Московский Комсомолец 04:28
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Происшествия
В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов
Московский Комсомолец 04:39
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Экономика
Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций
В России решили запретить покупку иностранных акций неквалифицированным инвесторам.
РБК 23 сентября в 03:19
Происшествия
В Турции подорвали полицейский автобус
Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
Вести.Ru 01:32
Политика
Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда
Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.
Ведомости 04:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V
Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
Letnews.ru 03:02
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
RT на русском 04:53
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04