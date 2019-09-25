Футбол

Советский спортСоветский спортВиктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить

КАМАЗ громит всех подряд в ПФЛ, Спартак терпит поражение за поражением в РПЛ.
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Букмекеры оценили ставки на счёт в матче «КАМАЗ» — «Спартак» на Кубке России

Чемпионат05:15

Последнее поражение «Спартака» в Набережных Челнах: фанатов увозили на военных «КАМАЗах», автор победного гола отсидел 13 лет

Матч ТВ01:53

Челнинцы предлагают свои квартиры болельщикам «Спартака»

Челнинские известия23 сентября в 09:40

«Спартак» прилетел в Татарстан на матч с «КАМАЗом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

«КамАз» - «Спартак» эксперты уверены в победе гостей

ODDS.ruвчера в 01:06

КАМАЗ — «Спартак»: ждать ли уверенной победы фаворита?

Все про Спорт ру23 сентября в 10:46

КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

КП - Казаньвчера в 17:00
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Общество

Маска пригласили на форум в Кубани с помощью калифорнийских билбордов

Известия 04:13
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына

Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
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Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
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Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

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Воля решил не отставать от жены и тоже выложил фото на своей странице в социальной сети.
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Кремль считает необходимым жёстко отреагировать на отказ США в визах

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США не выдали визы десяти членам российской делегации — участникам Генассамблеи ООН, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, из-за чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк оформила завещание

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Политика

Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Авто

Mazda представит свой первый электромобиль на Токийском автосалоне

Японская компания Mazda представит на автосалоне в Токио 23 октября свой первый серийный электромобиль.
Автоновости дня 03:34
Футбол

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом»

«Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
Спорт-Экспресс 03:56
Происшествия

Педофил похитил 5-летнюю девочку из детсада и изнасиловал в Марий Эл

В Республике Марий Эл педофил, который похитил ребенка из детского сада, предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Московский Комсомолец 04:28
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
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Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов

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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
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Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

В России решили запретить покупку иностранных акций неквалифицированным инвесторам.
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В Турции подорвали полицейский автобус

Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
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Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
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Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

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Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
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Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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