КАМАЗ громит всех подряд в ПФЛ, Спартак терпит поражение за поражением в РПЛ.

Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить

Все про Спорт ру

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Происшествия Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали нежные чувства на людях Воля решил не отставать от жены и тоже выложил фото на своей странице в социальной сети.

Политика Кремль считает необходимым жёстко отреагировать на отказ США в визах Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США не выдали визы десяти членам российской делегации — участникам Генассамблеи ООН, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, из-за чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк оформила завещание Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Политика Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.

Авто Mazda представит свой первый электромобиль на Токийском автосалоне Японская компания Mazda представит на автосалоне в Токио 23 октября свой первый серийный электромобиль.

Футбол «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом» «Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

Происшествия Педофил похитил 5-летнюю девочку из детсада и изнасиловал в Марий Эл В Республике Марий Эл педофил, который похитил ребенка из детского сада, предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Армия и оружие В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Экономика Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций В России решили запретить покупку иностранных акций неквалифицированным инвесторам.

Происшествия В Турции подорвали полицейский автобус Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом.

Политика Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.

Экономика Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.