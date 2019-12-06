РПЛ
Говорит МоскваФанаты «Спартака» призвали бойкотировать все матчи 19-го тура РПЛ
1 декабря официальный Twitter-аккаунт болельщиков «Спартака» сообщил о задержании в Санкт-Петербурге около 200 фанатов команды. Болельщики утверждали, что оснований для этого не было. Матч «Зенит» — «Спартак» прошёл в воскресенье и завершился победой хозяев со счётом 1:0.
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Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте
Петербургский дневник03:24
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