РПЛ

Говорит МоскваГоворит МоскваФанаты «Спартака» призвали бойкотировать все матчи 19-го тура РПЛ

1 декабря официальный Twitter-аккаунт болельщиков «Спартака» сообщил о задержании в Санкт-Петербурге около 200 фанатов команды. Болельщики утверждали, что оснований для этого не было. Матч «Зенит» — «Спартак» прошёл в воскресенье и завершился победой хозяев со счётом 1:0.
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