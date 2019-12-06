РПЛ

РБКРБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Андрей Малосолов — о заявлении «Фратрии»: «Акция фанатов „Спартака“ своевременна»

Спорт-Экспресс07:24

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

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Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

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«Фратрия» призывает болельщиков клубов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

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«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

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«Болельщики устали от произвола»: глава ВОБ поддержал призыв «Фратрии» уходить с матчей

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«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Сергей Рахманин открыто обвинил Петра Порошенко и его соратников, которые не прекратили бои в донецком аэропорту и не вывели оттуда свои силы.
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В Bild назначили убийцами гражданина Грузии в Берлине Кадырова и ГРУ

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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

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В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

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Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

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Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа.
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Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
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