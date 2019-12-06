РПЛ
РБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний
Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Общество
The Bell нашел самолет патриарха Кирилла, ранее принадлежавший ВТБ
По данным издания, Gulfstream G450 каталожной стоимостью $43 млн возил патриарха Кирилла и появлялся в городах, в которые в те же дни прилетали чиновники администрации президента и сам Владимир Путин.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Политика
Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»
Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Армия и оружие
Порошенко обвинили в бессмысленном «убийстве людей» из-за Донецка: «Война не нужна»
Сергей Рахманин открыто обвинил Петра Порошенко и его соратников, которые не прекратили бои в донецком аэропорту и не вывели оттуда свои силы.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Политика
Матвиенко требует показательного наказания для главы Минэнерго
Напомним, главой Минэнерго России является Александр Новак. Впрочем, Матвиенко допустила, что наказанию можно подвергнуть и заместителя.
Политика
Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что Киев и Москва найдут взаимоприемлемый вариант.
Политика
В Bild назначили убийцами гражданина Грузии в Берлине Кадырова и ГРУ
Псевдонимом наемного убийцы в поддельном паспорте, пишут обозреватели Bild, была такая распространенная русская фамилия как Соколов.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донецкой области.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру
Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Армия и оружие
Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Общество
Le Monde рассказала о «базе российских шпионов» в Альпах
Во Франции "российские шпионы" останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони и более изолированных населенных пунктах.
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
В аэропорту Симферополя задержали мужчину, который распивал спиртное на территории воздушной гавани, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Игры
Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия
Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.