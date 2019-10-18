Футбол

РосбалтРосбалтФанаты «Спартака» просят Федуна назвать цену покупки клуба

В Интернете опубликовано открытое письмо инициативной группы фанатов столичного «Спартака» под названием «Комитет-2023» к владельцу клуба Леониду Федуну. В письме болельщики просят Федуна рассказать об условиях передачи клуба и назвать стоимость его покупки.
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