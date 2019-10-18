В Интернете опубликовано открытое письмо инициативной группы фанатов столичного «Спартака» под названием «Комитет-2023» к владельцу клуба Леониду Федуну. В письме болельщики просят Федуна рассказать об условиях передачи клуба и назвать стоимость его покупки.

Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Происшествия Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.

Происшествия Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Политика Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании «Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Авто Презентован заряженный микроавтобус Hyundai iMax N Drift Bus Hyundai iMax N Drift Bus основан на базе серийного миктоавтобуса, при этом внутреннее убранство автомобиля осталось полностью функциональным и может по-прежнему вместить в себя восемь человек.

Армия и оружие Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане превысило 60 человек Число жертв взрыва в мечети в Афганистане составило 62 человека, более 100 человек получили ранения, 18 октября передает агентство Reuters.

Технологии Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10 Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Экономика «Аэрофлот» готовят к приватизации Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».

Общество Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.

Политика Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Армия и оружие Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Культура Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:0 (1-й тайм) У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.