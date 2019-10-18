Футбол
РосбалтФанаты «Спартака» просят Федуна назвать цену покупки клуба
В Интернете опубликовано открытое письмо инициативной группы фанатов столичного «Спартака» под названием «Комитет-2023» к владельцу клуба Леониду Федуну. В письме болельщики просят Федуна рассказать об условиях передачи клуба и назвать стоимость его покупки.
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Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
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Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
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Происшествия
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В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.
РБК 10:48
Происшествия
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Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ 08:37
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Авто
Презентован заряженный микроавтобус Hyundai iMax N Drift Bus
Hyundai iMax N Drift Bus основан на базе серийного миктоавтобуса, при этом внутреннее убранство автомобиля осталось полностью функциональным и может по-прежнему вместить в себя восемь человек.
SpeedMe 10:56
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане превысило 60 человек
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане составило 62 человека, более 100 человек получили ранения, 18 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 11:32
Технологии
Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10
Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.
Discover24 06:12
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
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Экономика
«Аэрофлот» готовят к приватизации
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Коммерсантъ 06:24
Единоборства
Хабиб пришел в тренажерный зал в шапке-ушанке
Газета.Ru 07:52
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Советский спорт 06:39
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
В Нью-Йорке закроют самую крупную тюрьму в мире
UfacityNews.ru 05:41
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00