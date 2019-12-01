Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Общество Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.

Экономика Louis Vuitton нашел свой особняк Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Космос Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.

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Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Политика Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.