Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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