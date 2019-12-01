Футбол
Газета.RuФанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
Известия 23:23
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС 21:38
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Технологии
Преступность в подъездах Магнитогорска может сойти на «нет»
Чтобы «бы» не мешало, в подъездах многоквартирных домов стали устанавливать систему «Умный домофон», разработанную компанией «Интерсвязь».
Магсити74 23:00
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
ИнфоСМИ вчера в 13:37
Наука
Кофе предотвращает старение мозга
Ученые из Бразилии, США, Франции и Германии заявили, что пить по утрам кофе полезно, поскольку содержащие кофеин напитки предотвращают старение мозга, пишет «Российская газета».
МИР 24 22:05
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Футбол
«Зенит» в меньшинстве одержал победу над «Спартаком»
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 12:55
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой помощью на Кузбассе
На трассе Белово — Гурьевск в Кузбассе столкнулись три автомобиля, включая скорую помощь, семь человек пострадали.
RT на русском 23:20
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro 19:00
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело 13:54
Гаджеты
Производство iPhone SE2 запустят в декабре
В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK вчера в 07:38
Общество
Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского
В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
Известия 20:45
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Энергетика
«Нафтогаз» может отказаться от иска к «Газпрому» за компенсацию
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии НСН заявил, что «Газпром» не будет выплачивать этот долг, поскольку не признает его.
Украина.ру вчера в 01:22
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Online47.ru 01:27
Политика
МИД Греции осудил Эрдогана за слова о бурении на Кипре
Эрдоган поделился планами Турции во время открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Телеканал 360° 03:03
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 04:24
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14