Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают.

Фанаты московского "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы во время матча чемпионата России. "Зенит" дома играет со "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги 1 декабря.

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Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.

Экономика Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.

Происшествия Трое подростков утонули в Брянской области Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Гаджеты Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.

Авто В сети представили изображения нового Chevrolet Impala К сожалению, нынешняя Impala обладает всеми преимуществами Accord середины 2000 года с некоторыми слегка интересными складками заднего крыла, так что вы не можете обвинить тех, кто делает свой выбор в пользу кроссовера.

Политика МИД Украины ответил на предупреждения Володина о потере территорий Замглавы МИДа Украины Василий Боднар ответил на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе потери Украиной своих территорий из-за «притеснения малых народов».

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Общество Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

Шоу-бизнес Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика Саакашвили назвал ошибкой свое бегство из Грузии Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает ошибочным свое решение покинуть родину в 2013 году.