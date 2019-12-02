Футбол
РИА НовостиФанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Дзюбы
Фанаты московского "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы во время матча чемпионата России. "Зенит" дома играет со "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги 1 декабря.
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Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают.
— Артем Дзюба, российский футболистФАН вчера в 18:36
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«Зенит» — «Спартак»: фанаты гостей вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 12:37
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