Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Дзюбы

Фанаты московского "Спартака" вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы во время матча чемпионата России. "Зенит" дома играет со "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги 1 декабря.
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Артем Дзюба
Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают.
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