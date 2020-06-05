Коронавирус
Евро-футбол.руФанаты «Спартака» устроили перфоманс в Тарасовке
Фанаты «Спартака» в пятницу устроили красочный перфоманс около базы в Тарасовке, где в настоящий момент команда готовится к возобновлению прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «красно-белых» в Twitter.
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Общество
В США зафиксировали снижение уровня безработицы
Как указывает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство, уровень безработицы в США уменьшился с апрельских 14,7% до майских 13,3%.
RT на русском 08:53
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
В России появится единый для всех регионов проездной билет
Как отмечают в Минтрансе РФ, внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, а единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, передает ТАСС.
Татарстан-24 09:14
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
REGNUM 08:33
Политика
Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева
RT на русском 09:29
Политика
Чехия выслала двух сотрудников посольства России
Власти Чехии объявили двух сотрудников Россотрудничества персонами нон-грата и высылают их из страны, заявили на брифинге премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек, сообщила Cesky rozhlas.
Ведомости 08:23
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Политика
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины «о скором развале России»
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.
РИА Новости 09:27
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Футбол
«Байер» отказал «Реалу» в трансфере Хаверца за 80 млн евро
«Байер» отказал «Реалу» в продаже полузащитника Кая Хаверца за 80 млн евро.
Metaratings 09:20
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Происшествия
В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Футбол
Россия может принять финал Лиги чемпионов в этом году
Заявку на проведение уже подала Германия. Также на турнир претендуют Португалия и Россия, но эти страны еще не оформили свои заявки.
Pravda.Ru вчера в 02:14
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Авто
ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Как сообщало ранее Delovoe.tv, ГАЗ запатентовал новую линейку "ГАЗель NN".
Деловое.ТВ 05:59
Политика
Министр финансов Финляндии уходит в отставку
Хельсинки, 5 июня 2020, 16:17 — REGNUM О своём уходе в отставку сообщила 5 июня журналистам финский министр финансов Карти Кулмуни.
REGNUM 09:17
Политика
Опрос показал отношение украинцев к националистам
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34