Фанаты «Спартака» в пятницу устроили красочный перфоманс около базы в Тарасовке, где в настоящий момент команда готовится к возобновлению прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «красно-белых» в Twitter.

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Общество В России появится единый для всех регионов проездной билет Как отмечают в Минтрансе РФ, внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, а единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, передает ТАСС. 7

Экономика Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.

Политика Чехия выслала двух сотрудников посольства России Власти Чехии объявили двух сотрудников Россотрудничества персонами нон-грата и высылают их из страны, заявили на брифинге премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек, сообщила Cesky rozhlas. 322

Политика Медведев ответил на слова главы СНБО Украины «о скором развале России» Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.

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Футбол Россия может принять финал Лиги чемпионов в этом году Заявку на проведение уже подала Германия. Также на турнир претендуют Португалия и Россия, но эти страны еще не оформили свои заявки.

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 62