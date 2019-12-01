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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФанаты «Спартака» во время матча с «Зенитом» начали оскорблять Дзюбу

Фанаты столичного футбольного клуба «Спартак» во время игры команды с «Зенитом» начали оскорблять нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу. Организаторам матча пришлось применить глушилки. Встреча «Спартака» и «Зенита» проходит в рамках 18-го тура Премьер-лиги.
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