РПЛ
Вечерняя МоскваФанаты «Спартака» во время матча с «Зенитом» начали оскорблять Дзюбу
Фанаты столичного футбольного клуба «Спартак» во время игры команды с «Зенитом» начали оскорблять нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу. Организаторам матча пришлось применить глушилки. Встреча «Спартака» и «Зенита» проходит в рамках 18-го тура Премьер-лиги.
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Футбол
Зенит — Спартак 1:0
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
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Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Общество
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Происшествия
На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги
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На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
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Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Авто
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Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Наука
Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем
Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Технологии
Windows 10 все еще можно получить бесплатно
Один из сотрудников компании на Reddit подтвердил, что данная утилита позволяет бесплатно обновить Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10.
Футбол
Определились соперники сборной России на Евро-2020
Стали известны все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020. Торжественная церемония жеребьёвки состоялась в Бухаресте.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Политика
Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»
Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала "горячей войны", сообщает CNN.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Футбол
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.