Футбол
РЕН ТВФанаты «Спартака» вывесили баннеры с оскорблениями про Дзюбу
Болельщики столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника и нынешнего нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Это произошло на очном матче двух команд в рамках 18-го тура РПЛ, сообщает Sport24.
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Об этом слишком много говорят... Его же не весь стадион травит, так? А кучка отдельных лиц. Они живут в каком-то своем мире. Приходят и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая безбашенность этих людей делают свое дело.
— Владимир Быстров, российский футболистИзвестия вчера в 13:30
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«Зенит» — «Спартак»: фанаты гостей вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 12:37
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Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
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В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт 04:50
Транспорт
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С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
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В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах
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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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Говорит Москва вчера в 08:16
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В Сети появилось фото российского боевого робота в Сирии
В интернете появилась фотография российского многофункционального боевого робота "Уран-9", который находится в Сирии.
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