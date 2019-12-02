РПЛ
Газета.RuФанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:2).
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Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
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В Сураже на реке Ипуть утонули трое детей
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Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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