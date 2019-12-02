Футбол

Sport24.ruSport24.ruФанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Болельщики «Спартака» продемонстрировали оскорбительные баннеры в честь нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Плакаты появились на очном матче команд, который проходит в рамках 18-го тура РПЛ.
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«Зенит» — «Спартак»: фанаты гостей вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 12:37

Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Sport24.ruвчера в 12:12

Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками

Чемпионатвчера в 11:45

На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу

Советский спортвчера в 12:30

Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Sports.ruвчера в 12:28

Кутепов мог решить, что Дзюба его толкнул. Но не мог прекращать играть

Матч ТВвчера в 14:49

«Всенародное признание игрочишки». Болельщики «Спартака» вывесили в Санкт-Петербурге баннер в адрес Дзюбы

Sportbox.RUвчера в 12:51
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Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor вчера в 22:26
Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru вчера в 22:50
Транспорт

Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

Москва 24 00:44
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport 30 ноября в 05:40
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Армия и оружие

Названа стоимость создания нового российского авианосца

Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
REGNUM 00:28
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 14:01
Общество

Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился

Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Добринские вести 30 ноября в 11:45
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 30 ноября в 17:40
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура вчера в 12:15
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество

Начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска ушел в отставку

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров уволился, написав заявление по собственному желанию.
АиФ Челябинск 00:27
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Культуромания вчера в 00:49
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс вчера в 07:26
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm 30 ноября в 13:04
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

США ратифицировали вступление Северной Македонии в НАТО

США объявили о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
ТК Звезда вчера в 23:19
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