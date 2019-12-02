Футбол
Sport24.ruФанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Болельщики «Спартака» продемонстрировали оскорбительные баннеры в честь нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Плакаты появились на очном матче команд, который проходит в рамках 18-го тура РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» — «Спартак»: фанаты гостей вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 12:37
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Транспорт
Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Армия и оружие
Названа стоимость создания нового российского авианосца
Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Общество
Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился
Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Общество
Начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска ушел в отставку
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров уволился, написав заявление по собственному желанию.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Кино
В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Футбол
Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Политика
США ратифицировали вступление Северной Македонии в НАТО
США объявили о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.