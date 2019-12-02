РПЛ

ProstoProSportProstoProSportБолельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Еще одна запись гласит: «ДЗБ ПНХ». Ранее после автогола Ильи Кутепова болельщики начали оскорбления Дзюбы. В поединке, который проходит в Санк-Петербурге, идет второй тайм, счет 1:0 в пользу «Зенита».
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